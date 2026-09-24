 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Sport
  4. Regional

  6. Jacquelin bleibt beim Radsport

Kein Biathlon Jacquelin bleibt beim Radsport

Die deutschen Biathleten werden sich im kommenden Winter mit einem harten Gegner weniger befassen müssen.

Kein Biathlon: Jacquelin bleibt beim Radsport
1
Winter-Olympia 2030 bleibt das Ziel: Neu-Radsportler Émilien Jacquelin. Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Ronan Houssin

Olympiasieger Émilien Jacquelin wird im kommenden Jahr im Radsport statt wie bisher im Biathlon an den Start gehen. Diese Entscheidung kommunizierte der 31-Jährige all seinen Fans in einer Videobotschaft des französischen Skiverbands. Jacquelin sagte aber, dass „Olympia 2030 das Ziel bleibt“.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Vom Schnee aufs Rad: Biathlon: Rad-Praktikumsvertrag für Jacquelin

06.08.2026 13:22 Vom Schnee aufs Rad Biathlon: Rad-Praktikumsvertrag für Jacquelin

Das harte Training hat sich ausgezahlt. Émilien Jacquelin erfüllt sich einen großen Traum.

In diesem Februar hatte Jacquelin bei den Olympia-Wettbewerben im italienischen Antholz Gold in der Staffel sowie Bronze in der Verfolgung gewonnen. Jacquelin probierte sich seit Anfang Mai beim Nachwuchsteam von Decathlon-CMA CGM aus. An seine vielleicht enttäuschten Biathlon-Fans richtete er noch die aufmunterden Worte: „Wir sehen uns“.