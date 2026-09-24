Kein Biathlon: Jacquelin bleibt beim Radsport

In diesem Februar hatte Jacquelin bei den Olympia-Wettbewerben im italienischen Antholz Gold in der Staffel sowie Bronze in der Verfolgung gewonnen. Jacquelin probierte sich seit Anfang Mai beim Nachwuchsteam von Decathlon-CMA CGM aus. An seine vielleicht enttäuschten Biathlon-Fans richtete er noch die aufmunterden Worte: „Wir sehen uns“.