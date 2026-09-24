Kein Biathlon Jacquelin bleibt beim Radsport
Redaktion 24.09.2026 - 11:38 Uhr
Die deutschen Biathleten werden sich im kommenden Winter mit einem harten Gegner weniger befassen müssen.
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In diesem Februar hatte Jacquelin bei den Olympia-Wettbewerben im italienischen Antholz Gold in der Staffel sowie Bronze in der Verfolgung gewonnen. Jacquelin probierte sich seit Anfang Mai beim Nachwuchsteam von Decathlon-CMA CGM aus. An seine vielleicht enttäuschten Biathlon-Fans richtete er noch die aufmunterden Worte: „Wir sehen uns“.