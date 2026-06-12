«Kein Befürworter»: Löw sieht WM-Aufstockung skeptisch

Köln - Weltmeister-Trainer Joachim Löw hält die Aufstockung der Fußball-WM auf 48 Teams für einen Fehler. "Ich bin kein Befürworter von dieser WM. Ich habe immer gesagt, ich fand den Modus mit 32 Mannschaften gut", sagte Löw in der Interviewreihe "WM-Fieber: Monica Lierhaus und die Bundestrainer" bei RTL. "Am Ende kommen zwei Mannschaften aus einer Gruppe weiter. Das ist schon mal ein Kampf innerhalb dieser Gruppenphase."