Als die Nachricht vergangene Woche die Runde machte, war die Enttäuschung bei den potenziellen Festivalgästen groß. Kein „Beat am Deich“ in diesem Jahr in Bürden. Kein Camping, keine langen Sommerabende mit Freunden, keine Musik bis tief in die Nacht. Für viele Jugendliche aus der Region war das ein echter Schock.Doch nun gibt es zumindest einen kleinen Trost: Ganz ausfallen wird das Event nicht. Am 6. Juni soll alternativ unter dem Titel „Beat am Skatepark“ auf dem Gelände am Eichholz 1 in Eisfeld gefeiert werden.