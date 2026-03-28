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  6. Neuhäuser Wissenswerk öffnet am 1. April

Kein Aprilscherz! Neuhäuser Wissenswerk öffnet am 1. April

Die Stadtbibliothek in Neuhaus am Rennweg wird am Mittwoch, 1. April, eröffnet. Mit einem bunten Programm für alle Altersklassen. Die Ausleihe ist dann ab 2. April möglich.

Kein Aprilscherz!: Neuhäuser Wissenswerk öffnet am 1. April
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Ein Flyer lädt ein. Foto: Bibliothek

„Nach intensiver Vorbereitungszeit öffnet unsere neue Bibliothek nun ihre Türen. Unter dem Leitgedanken ,Lesen – Lernen – Leben’ wurde ein moderner und offener Begegnungsort geschaffen, der allen Generationen Raum für Wissen, Austausch und Inspiration bietet.“ Mit diesen Wort lädt Diana Luthardt von der Stadtbibliothek Neuhaus am Rennweg im Auftrag von Bürgermeister Uwe Scheler zur feierlichen Neueröffnung der Stadtbibliothek „WissensWerk“ in der Sonneberger Straße 2 in Neuhaus am Rennweg (Sparkasse) ein.

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Basteln und mitmachen ab 10 Uhr

Und zwar am Mittwoch, 1. April, ab 10 Uhr. Ein buntes Programm ist zusammengestellt. Los geht es gleich am Vormittag mit Angeboten für Kinder und Familien. Bastel- und Mitmachstationen warten dann darauf, genutzt zu werden. Auch Führungen durch die neuen Räumlichkeiten beginnen gleich um 10 Uhr.

Für 14.30 Uhr ist die offizielle Eröffnung anberaumt. Bürgermeister Uwe Scheler und die Bibliotheksleitung heißen dann die Gäste willkommen und stellen die neuen Angebote und Medien vor. Im Anschluss sind Austausch und gemütliches Beisammensein geplant. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt, versichert Diana Luthardt. Der reguläre Ausleihbetrieb startet am 2. April.

www.stadtbibliothek-neuhaus.de