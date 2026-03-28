Kein Aprilscherz!: Neuhäuser Wissenswerk öffnet am 1. April

„Nach intensiver Vorbereitungszeit öffnet unsere neue Bibliothek nun ihre Türen. Unter dem Leitgedanken ,Lesen – Lernen – Leben’ wurde ein moderner und offener Begegnungsort geschaffen, der allen Generationen Raum für Wissen, Austausch und Inspiration bietet.“ Mit diesen Wort lädt Diana Luthardt von der Stadtbibliothek Neuhaus am Rennweg im Auftrag von Bürgermeister Uwe Scheler zur feierlichen Neueröffnung der Stadtbibliothek „WissensWerk“ in der Sonneberger Straße 2 in Neuhaus am Rennweg (Sparkasse) ein.