Seit etlichen Jahren weist Sonneberg sogenannte Alkoholverbotszonen aus – als eine der ersten Städte in Thüringen. Die erste Verordnung stammt aus dem Jahr 2017. Seitdem ist das Problem mit Betrunkenen, die Passanten belästigen und die öffentliche Ruhe beeinträchtigen, spürbar zurückgegangen. „Die Alkoholverbotszonen haben sich bewährt und haben sich positiv auf das Stadtbild in Sonneberg ausgewirkt“, teilte eine Stadtsprecherin auf Nachfrage mit. „Die Zahlen sind aktuell rückläufig, da die Bürger wissen, dass wir dagegen vorgehen.“