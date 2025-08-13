Kehrseite der Wanderlust Schwarzachklamm: Kein Touri-Hotspot und trotzdem überlaufen

Plan B, falls Schutzkonzept nicht reicht

Die Gemeinde Schwarzenbruck will nun ein Schutzkonzept in der Schwarzachklamm umsetzen. Die Naturschutzbehörden hätten dafür grünes Licht gegeben, sagt die Umweltbeauftragte Mareike Menneckemeyer. Dieses sehe unter anderem vor, weitere Infotafeln an kritischen Stellen aufzustellen und Wege stellenweise einzufassen. Auch Ranger könnten in den nächsten Wochen verstärkt unterwegs sein.

Und wenn das alles nicht hilft: "Wir sind dem nicht abgeneigt, die Klamm temporär zu sperren. Aber das ist nicht unsere erste Wahl", sagt Menneckemeyer. Ein Beispiel dafür gibt es bereits: Im Nationalpark Berchtesgaden wurde 2022 eine pittoreske Gumpe oberhalb des Königssees gesperrt, weil Selfie-Jäger den Weg dorthin querfeldein suchten.