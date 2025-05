Mehr als ein Jahr sind die Bundesliga-Kegler des KC Einigkeit Barchfeld ohne eigene Spielstätte. Denn die privat betriebene Kegelbahn wurde geschlossen. Seitdem werden die Heimspiele in Leimbach ausgetragen. Kein Zustand, befinden die Sportler. Von der Gemeinde Barchfeld-Immelborn fühlen sie sich im Stich gelassen und haben in den vergangenen Wochen ordentlich öffentlichen Druck aufgebaut. Nach Zeitungsartikeln und Leserbriefen mündete dieser in einem offenen Brief des Präsidiums des Landesverbandes Thüringen der Deutsche-Classic-Kegler-Union. Darin werden die Gemeinderäte zum Handeln aufgefordert.