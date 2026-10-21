Silvan Meinunger gehört zu den erfolgreichen Keglern seiner Generation: Er ist zweifacher Deutscher Meister, zweifacher Weltpokalsieger und Team-Weltmeister. Aktuell steht er wieder für den 1. SKK Gut Holz Zeil (Bayernliga Nord) auf der Bahn und stellte dabei mehrfach seine Klasse unter Beweis, als er vor wenigen Tagen sowohl einen Bahnrekord als auch eine neue persönliche Bestleistung aufstellte.