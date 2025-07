Die Kegelbahn in Altenfeld ist die einzige in der Landgemeinde Großbreitenbach, sagte Landgemeindebürgermeister Peter Grimm, als er den CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Bühl auf seiner Sommertour am Montag bei der Sportgemeinschaft (SG) Altenfeld begrüßte. Karsten Bergmann ist Vorsitzender der Sektion Kegeln und sprach über die Anlage aus Anfang der 1980er-Jahre. Die zwei Bahnen sollen vom 100er- auf den 120er-Wurf umgestellt werden, will man in der Landesliga mitspielen. Die erste Herrenmannschaft bringt für diese Liga die Voraussetzungen mit. Technisch bedarf es aber einer neuen Automatik und eines neuen Mischpultes für die Anzeigen. Rund 26.000 Euro sind für die Aufrüstung nötig. Viele Anbieter würde es auf dem Markt nicht geben, die eine solche Umrüstung vornehmen. Mehrere Angebote einzuholen, sei schwierig. Um mit der Finanzierung voranzukommen, lud die Vorsitzende der SG Altenfeld, Monika Gautier, Andreas Bühl ein. Er hatte Vorschläge parat, die er mit den Männern und Frauen der SG aus allen Sektionen besprach. Zuvor testete er die Kegelbahn.