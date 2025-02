Fünf Spieltage hat Spitzenreiter Olympia Möhrfelden (bei Frankfurt am Main) in der 2. Bundesliga Mitte noch zu bewältigen; dann könnte tatsächlich das kleine Wunder – der Aufsteig in die 1. Bundesliga – perfekt sein für die Hessen und ihre Legionäre. Unter ihnen schiebt seit September vergangenen Jahren auch der Veilsdorfer Silvan Meinunger eine keineswegs ruhige Kugel. In der vergangenen Saison stand der Südthüringer noch in den Diensten des damaligen Zweitligisten 1. SKK Gut Holz Zeil (am Main), der mittlerweile eine „Etage“ tiefer sein Kegelglück sucht. Doch warum ist der Veilsdorfer eigentlich in Hessen gelandet?