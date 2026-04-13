Noch einmal bekommen die Suhler Kegler eine Gnadenfrist zur Nutzung ihrer Trainings- und Wettkampfstätte Tivoli. Bereits im vergangenen Jahr drohte der Kegelanlage an der gleichnamigen Gaststätte in der Rimbachstraße wegen gravierender baulicher Mängel die sofortige Schließung. Doch nach Interventionen aus den Vereinen und dem Suhler Sportbund sowie intensiven Debatten in Ausschüssen und im Stadtrat wurde die Frist für einen Weiterbetrieb noch um ein weiteres Jahr verlängert. Dies auch vor dem Hintergrund, den im Wettkampfbetrieb spielenden Vereinen den Abschluss der bis Ende Juni dieses Jahres laufenden Wettkampfsaison zu ermöglichen.