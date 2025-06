Noch einmal stand das Thema einer Schließung der Kegelsporthalle am Tivoli auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung. Nachdem bereits zuvor im Sport- und Kulturausschuss intensiv über eine Verlängerung des Betriebs der Anlage diskutiert wurde, beschloss der Stadtrat mit großer Mehrheit eine Verlängerung bis zum Ende der nächsten Wettkampfsaison Ende Juni des nächsten Jahres. Zuvor hatten Sportbund-Chef Pierre Döring und Vertreter der Kegelvereine noch einmal eindringlich an die Stadträte appelliert, die aus Kostengründen zunächst bereits für Ende Juni dieses Jahres geplante Schließung zu verschieben. Ein Aufschub bis 2027 zu erwirken – so lange läuft die Betriebserlaubnis der Anlage noch – war das Ziel des Suhler Sportbundes und der etwa 80 Kegelsportler, die auf der Anlage regelmäßig trainieren und im Wettkampfbetrieb spielen.