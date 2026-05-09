Kegelsport: 1000-Euro-Spende für Kegelbahn

Die jetzige Kegelanlage im ehemaligen Spar-Markt unweit der Reinhard-Kupietz-Halle ist verschlissen. Um Ersatz kämpfen die Kegler schon lange, allen voran der Kegelveteran Gerhard Köhler. Er ist gerade auf Spendentour. „7000 Euro müssen wir zusammenbekommen. Etwa die Hälfte haben wir inzwischen beisammen“, sagt er. Unterstützung kam jetzt von der VR-Bank Main-Rhön: Mitarbeiterin Nicole Grimm übergab den Freizeitsportlern jetzt einen symbolischen Scheck mit einer Summe von 1000 Euro.