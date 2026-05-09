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Kegelsport 1000-Euro-Spende für Kegelbahn

Die Meininger Kegler putzen gerade Klinken, um das noch fehlende Geld für eine neue Kegelanlage zusammenzubringen. Jede Spende zählt.

Kegelsport: 1000-Euro-Spende für Kegelbahn
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Im Bild von links: Gerhard Köhler, Bankmitarbeiterin Nicole Grimm und Matthias Köhler, der Vorsitzende des KSV Einheit Meiningen. Foto: privat

Die jetzige Kegelanlage im ehemaligen Spar-Markt unweit der Reinhard-Kupietz-Halle ist verschlissen. Um Ersatz kämpfen die Kegler schon lange, allen voran der Kegelveteran Gerhard Köhler. Er ist gerade auf Spendentour. „7000 Euro müssen wir zusammenbekommen. Etwa die Hälfte haben wir inzwischen beisammen“, sagt er. Unterstützung kam jetzt von der VR-Bank Main-Rhön: Mitarbeiterin Nicole Grimm übergab den Freizeitsportlern jetzt einen symbolischen Scheck mit einer Summe von 1000 Euro.

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Dennoch sind die Kegler auf weitere Hilfe angewiesen. Gerhard Köhler betont: „Wer uns helfen möchte, kann sich gerne per E-Mail mit mir in Verbindung setzen: g.koehler-mgn@t-online.de.“