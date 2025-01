Die Keglerinnen des KC 96 Wernshausen spielen für gewöhnlich in der Kreisliga (100 Wurf) Schmalkalden-Meiningen, am Sonntag um 13 Uhr erwartet sie allerdings ein ganz besonderes Highlight. Zu Gast wird im TKV-Pokal nämlich der Bundesligist SV Pöllwitz sein. Einen Tag zuvor tritt Pöllwitz noch in der Champions League gegen den KK Kamnik aus Slowenien an. Allein diese Tatsache dürfte klarmachen, inwieweit der Favoritenstatus am Sonntag zugeteilt sein dürfte. Nichtsdestotrotz hofft man in Wernshausen für das Pokalduell mit den „Mücken“, wie die Pöllwitzerinnen genannt werden, auf tolle Stimmung und ein spannendes Spiel mit dem zweifachen Europapokalsieger aus dem Ortsteil von Zeulenroda-Triebes an der Landesgrenze zu Sachsen.