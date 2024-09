Das Gesamtergebnis von 4:4 Punkten bei 3170:3171 Kegeln in der Thüringenliga der Frauen zwischen der SG Ilmtal und den Gästen vom ThSV Wünschendorf gibt nur ansatzweise die Spannung des Matches wieder. Gleich im Startpaar lieferte sich Vreni Leffler gegen die in der Vorsaison noch U-14-spielende, und bei der Europameisterschaft 2024 von Brezno erfolgreiche Titelträgerin Marie Gärtig einen heißen Kampf, den die Ilmtalkeglerin nach 2:2 Sätzen mit 10 Kegeln Vorsprung nach einer starken Aufholjagd in den Sätzen drei und vier noch für sich entscheiden konnte. Mannschaftskameradin Kerstin Siegfried begann dagegen mit einem schwachen ersten Satz, steigerte sich gegen Stella Ratzer dann aber zu einem letztlich ungefährdeten 4:0 Erfolg.