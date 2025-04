Nach dem Ende der regulären Kegelsaison werden traditionell die besten Einzelkeglerinnen und -kegler auf Kreisebene, auf Landesebene sowie bei den Deutschen Meisterschaften gekürt. So fanden kürzlich die Finalläufe der Einzelmeisterschaften im Kegelkreis Schmalkalden-Meiningen statt. Nachdem die Qualifikationsläufe bereits in der Vorwoche auf den Zwei-Bahn-Anlagen in Breitungen, Bettenhausen, Exdorf, Steinbach-Hallenberg und Unterweid über 100 Wurf erfolgten, ging es im Finale auf den Vier-Bahn-Anlagen in Kaltensundheim, Meiningen, Wasungen und Wernshausen über 120 Wurf. Beide Ergebnisse bilden ein Gesamtresultat.