Die größte Überraschung in der Finalrunde der Kegel-Kreiseinzelmeisterschaften gab es bei den Männern. Die Vorrunde (2x50 Wurf) hatte mit engen Ergebnissen die Voraussetzungen geschaffen. Der führende Ramon Ziegner fiel im Finale (4x30 Wurf) auf seiner Heimbahn in Kaltensundheim noch auf Rang drei zurück. Den Titel holte sich überraschend Marcel Eppler (Bettenhausen) mit 591 Holz. Er kam insgesamt auf 1051 Kegel, hatte nach der Vorrunde (460 Holz) nur auf Rang sieben gelegen. Zweiter wurde Jens Bracke (Unterweid(1039).