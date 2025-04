Am vergangenen Wochenende feierte Wernshausen eine Premiere: Die 1. Kegel-Ortsmeisterschaft lockte zahlreiche Sportbegeisterte und Zuschauer auf die Bahnen des KC 96 Wernshausen. Unter dem Motto „Dabei sein ist alles“ traten insgesamt 24 Teams aus dem Ort gegeneinander an. „Mit dieser Meisterschaft möchten wir den Kegelsport wieder stärker ins Bewusstsein rücken und den Zusammenhalt im Ort fördern“, so KC-Vorsitzender Konrad Storandt. Den Titel bei den Kindern sicherte sich das Team „Wilde Kerle“ aus der Kindervilla, mit einem Gesamtergebnis von 451 Holz. Bei den Erwachsenen triumphierte die Mannschaft „Leite-Power“ mit 819 Holz, die nun den wunderschönen Wanderpokal für ein Jahr mit nach Hause nehmen darf. Die Besten der Einzelwertungen, bekamen kurzerhand das Anmeldeformular vom Kegelclub 96 Wernshausen überreicht.