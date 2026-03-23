Am letzten Spieltag der Kegel-Kreisliga, 100 Wurf, der Senioren hatte Einheit Meiningen den KC 96 Wernshausen zu Gast. Punktgleich gingen beide Teams in diese Partie, weswegen das Duell Endspielcharakter hatte. Was also Spannung versprach, blieb auch eine enge Angelegenheit. Nach den ersten beiden Startern betrug der Vorsprung der Meininger 13 Holz. Vor allem Sandra Guthmann (453) glänzte dabei. Für die Gäste steuerte Frank Berndt 433 Kegel bei.