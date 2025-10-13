Ohne Sieg, jedoch mit zwei Tabellenpunkten aus zwei Unentschieden – so hatte sich die erste Männermannschaft der Steinacher Kegler den Saisonstart in die Thüringenliga eher nicht vorgestellt. Schon am ersten Spieltag musste sie auf heimischer Anlage im Südthüringenderby gegen den TSV 1860 Römhild Federn lassen. Obwohl die Grabfelder deutlich ersatzgeschwächt angereist waren, wusste Gästekapitän Stefan Licht seine Mannen hervorragend einzusetzen und luchste den Steinachern vier einzelne Mannschaftspunkte (MaP) ab, was trotz fast 100 Kegeln Vorsprung (2 MaP) und den MaP von Felix Jenrich (612 Kegel) und Felix Gießler zu einer gerechten Punkteteilung führte. Für Römhild habe sich der Punktgewinn unter dieser Personalsituation doch eher wie ein Sieg angefühlt, resümierte Licht im Nachgang.