Mit einem Freundschaftsturnier begingen die Kegler aus der Sportgemeinschaft (SG) Altenfeld ihr 30-jähriges Jubiläum. Karsten Bergmann, Chef der Kegler und seine Vereinsmitglieder hatte dazu eingeladen. Die Kegelfreunde aus dem Ilmtal, aus Exdorf und Ichtershausen freuten sich auf dieses Treffen. Man war vereint im Wettbewerb und gemütlichen Zusammensein. Zuvor gab es Gratulationen und Präsente. Im Gegenzug waren die Gäste zur rustikalen Verpflegung eingeladen.