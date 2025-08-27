Nach der Deutschen Meisterschaft ist vor der Landesmeisterschaft. Letztes Wochenende begann auf den Bahnen des SV Weimar-Schöndorf 1949 die inklusive Landesmeisterschaft im Kegeln Classic auf. Es war interessant zu sehen, was von den starken Leistungen bei der DM jetzt einen Monat später wieder abgerufen werden konnte. Zur Begrüßung durch den Fachwart Uwe Henning von der SG Einheit Arnstadt wurden die starken Leistungen von Weinheim noch einmal im Namen des Thüringer Behinderten- und Reha-Sportverbandes TBRSV gewürdigt.