Das Kegel-Märchen bei Thüringenligist TSV 1860 Römhild könnte am 1. November fortgesetzt werden. Nach der Römhilder Premiere im DKBC-Pokal (vergleichbar mit dem DFB-Pokal im Fußball) und dem 3410:3404 Holz-Sieg in der ersten Runde, daheim gegen den ESV Lok Falkenberg aus Brandenburg (Verbandsliga), empfangen die Grabfelder in der 2. Runde am Samstag, 13 Uhr, auf der Anlage in Römhild den KC Blau-Gelb Nussloch 1971. Der Bundesliga-Aufsteiger aus Baden-Württemberg dürfte ein wesentlich härterer Brocken sein. Zuschauen ist vor Ort, aber auch im Livestream möglich.