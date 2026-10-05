Gerne hätten die Kegler der Einigkeit Barchfeld in der DCU-Bundesliga dem gastgebenden SV Dresden-Neustadt 1950 sein zweites blaues Wunder verschafft – immerhin hatten sie die Elbestädter dieses Jahr in Mainz aus dem Pokalgeschehen gekickt. Doch die Dresdner erweisen sich in dieser Saison auf ihrer durchaus schwierig zu bespielenden Anlage als besonders heimstark. Die krankheits- und arbeitsbedingt angeschlagenen Werrataler konnten wiederum auf prominente Unterstützung aus Radeberg zählen, für dessen Akteure der Spielort gewissermaßen vor der Haustür lag. Gleichwohl gelang es den Gästen nicht, den Tag der Deutschen Einheit zum Tag der Einigkeit werden zu lassen, während Dresden beim 5651:5325 nur knapp den Bahnrekord verfehlte.