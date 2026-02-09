Zur Vorrunde des DCU Deutschland-Pokals reisten die Männer des KC „Einigkeit“ in das nahe Mainz gelegene Essenheim, um sich mit den bis dato unbekannten Hausherren der rheinland-pfälzischen Verbandsliga, den alten Bekannten der SpVgg Faulungen und dem Bundesligen-Kompagnon Dresden-Neustadt zu messen. Weder die ungewohnte Wurfdistanz über viermal 100 Wurf noch die unbekannte Anlage in der Domherrnhalle waren ein Hindernis für die Barchfelder.