Zum Nachholspiel der DCU-Bundesliga im Sportkegeln gastierte mit dem ungeschlagenen Tabellenführer des KSV Heinrichsbrücke Gera eine schlagkräftige Allianz aus den Mannschaftsstärksten der Bundesligamannschaften aus Gera und Chemnitz beim Tabellendritten in Barchfeld. Die Barchfelder waren näher als jeder andere Bundesliga-Team, der weißen Weste des Tabellenprimus den ersten Schönheitsfleck im letzten Punktspiel der Hinrunde zu verpassen, mussten sich aber letztlich mit den allerletzten Würfen mit 5065:5075 Holz geschlagen geben.