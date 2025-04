Zu den prägenden Gesichtern des Kegelsports in Barchfeld gehört Hannes Beutel. Er ist einer der Leistungsträger in der Bundesligamannschaft des KC Einigkeit. Drüber hinaus wirkt der 36-jährige Jurist als Vorsitzender des Werrataler Kegelclubs, der vor zwei Jahren mit dem Aufstieg in die Bundesliga seinen größten Erfolg feierte. Auch im zweiten Jahr schafften Hannes Beutel und seine Mitspieler sportlich Herausragendes und sicherten souverän den Klassenerhalt. Allerdings überschattet die weiter ungeklärte Problematik einer Heimspielstätte die sportlichen Erfolge der Einigkeit-Kegler.