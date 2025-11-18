Zum fälligen Auswärtsspiel der DCU-Bundesliga hatten die Kegler der Einigkeit Barchfeld in das nahe Zwickau gelegene Fraureuth zu reisen, um auf der modernsten Anlage der Liga das Kräftemessen mit dem VfB Eintracht zu absolvieren. Die Barchfelder hatten in den vergangenen Jahren stets ein gutes Händchen im Vogtland bewiesen und sollten auch diesmal an ihre Siegesserie anknüpfen. Überraschend ungefährdet vollzog sich ein hochklassiges Punktspiel und die Werrataler durften die Punkte bei deutlichen 5478 zu 5687 Holz mit nach Hause nehmen.