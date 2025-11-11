Zum fälligen Heimspiel der DCU-Bundesliga hatten die Männer des KC „Einigkeit“ Barchfeld die Kegel-Enthusiasten aus Offenbach zu Gast. Der SV Grün-Weiß gastierte erstmals in Barchfeld und blickte gleich anfangs sorgenvoll auf das antike Kegelmaterial der Werrataler. Es entwickelte sich in Anwesenheit eines zahlreichen sympathischen Publikums ein hoch spannendes Spiel, welches bis zu den letzten Würfen jede Prognose zum Spielausgang unmöglich machte.