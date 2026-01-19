Prominenz aus der kommunalen Politik hatte sich zum Bundesliga-Punktspiel der Einigkeit-Kegler gegen die Männer aus Dresden-Neustadt angekündigt. Die Mannschaft um KC-Kapitän Tim Hellmann begrüßte zur Heimpartie auf der Kegelanlage in der Straße der Einheit den Bürgermeister der Gemeinde Barchfeld-Immelborn, Ralph Groß, den Beigeordneten Robert Heß und Gemeinderat Udo Willing. Dem Bürgermeister der Gemeinde war es ein Bedürfnis, die Barchfelder Aktiven des Traditionsvereins persönlich über den Stand des geplanten und dringend notwendigen Umbaus der altehrwürdigen, aber nicht mehr wettkampffähigen Anlage zu informieren.