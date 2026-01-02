Das letzte Hinrundenspiel dürfte für die Barchfelder eine echte Herausforderung werden, denn mit dem KSV aus Gera kommt der Tabellenführer. Ohne Punktverlust thronen die Männer von der Heinrichsbrücke an der Tabellenspitze. Der Dritte empfängt den Ersten! Wer sich für Kegelsport auf höchsten Niveau interessiert, sollte sich die Begegnung in der Straße der Einheit in Barchfeld nicht entgehen lassen.