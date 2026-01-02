Mit einem sportlichen Hammer startet der KC Einigkeit Barchfeld zu Hause in das neue Jahr.
Hinter den Barchfeldern liegen erfolgreiche Hinrunden-Spiele. Besonders bei den Auftritten auf der heimischen Kegelanlage gelang es den Barchfelder Männern, zu glänzen. Hier blieben sie bisher ungeschlagen. Im letzten Punktspiel gab es für die Einigkeit-Männer einen klaren Erfolg gegen Wacker Gotha. Mit Platz drei in der Bundesliga gelang den Barchfeldern eine herausragende Platzierung zum Jahreswechsel in der höchsten Spielklasse der Republik.
Das letzte Hinrundenspiel dürfte für die Barchfelder eine echte Herausforderung werden, denn mit dem KSV aus Gera kommt der Tabellenführer. Ohne Punktverlust thronen die Männer von der Heinrichsbrücke an der Tabellenspitze. Der Dritte empfängt den Ersten! Wer sich für Kegelsport auf höchsten Niveau interessiert, sollte sich die Begegnung in der Straße der Einheit in Barchfeld nicht entgehen lassen.