Dass die Trauben zur Zeit der Weinlese im Elbtal auch auf der traditionsreichen Anlage in einer Kleingartensparte der Dresdner Neustadt sehr hoch hängen würden, wussten die DCU-Bundesliga-Kegler aus Barchfeld bei ihrer Anreise nur allzu gut, bekamen aber gleichwohl eine Lehrstunde in Sachen Heimvorteil und Heimbahn. Nach anfangs durchaus spannendem Spielverlauf trennten sich die Kontrahenten SV 1950 Dresden-Neustadt und KC „Einigkeit“ Barchfeld mit deutlichen 5548:5275 Holz.