Zum ersten Punktspiel der neuen Spielserie in der DCU Bundesliga hatten die Männer des KC Einigkeit Barchfeld die Sportfreunde vom Radeberger SV zu Gast. Das wegen der Kirmes und dem damit verbundenen Dauereinsatz der Barchfelder vorgezogene Punktspiel unter wahren Sportfreunden hatte nach wechselhaftem Spielverlauf bei 5128:5030 Holz das glücklichere Ende für die Werrataler, die damit vorübergehend die Tabellenspitze übernehmen. Die erste Partie wieder auf heimischer Anlage in Barchfeld, die mit Dirk Altwasser sehr sachlich von einem Kriminalpolizisten geleitet wurde, verlangte sowohl Gästen als auch Gastgebern vor einem angenehmen Publikum einiges ab. Beide Mannschaften stellten klassisch auf, sodass Maximilian Volkert (816) sich mit dem im Spielverlauf verletzten Sven Kadur (771) messen musste, während Hannes Beutel (885) sogleich die Bestleistung für seine Farben gegen Michael Gärtner (819) bot.