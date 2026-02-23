Kein geringerer als der vierfache und amtierende Deutschen Meister PSV Franken Neustadt gastierte beim KC Einigkeit Barchfeld. Über die ersten zwei Spieldrittel deutete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen an, welches letztlich dank einem sehr stark aufspielenden Barchfelder Schluss-Duo ausblieb. Der Einigkeit gelang mit einem deutlichen Heimsieg von 5225:5040 Holz die Sensation des 11. Spieltages in der DCU-Bundesliga.