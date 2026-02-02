Zum Rückrundenspiel der DCU-Bundesliga hatten die Kegler der Einigkeit Barchfeld nur eine kurze Distanz zurückzulegen. Mit dem Gastgeber KSV Wacker 99 Gotha wollte sich ein alter Bekannter für die Hinspiel-Niederlage in Barchfeld revanchieren. Letztmals in einer Liga vor mehr als zehn Jahren aufeinandertreffend, kennen und mögen sich die Sportfreunde seit langem. Genauso bekannt ist die Gothaer Anlage am Volkspark für höchste Ansprüche an die Sportler, sodass die allgemeinen Erwartungen starke Einzel- und Mannschaftsergebnisse nicht beinhalteten. Diese Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Nach anfänglichem Rückstand kämpften sich die Einigkeit-Männer zurück ins Spiel und bissen sich bis kurz vor Schluss an einem stets gefährdeten Vorsprung fest, bevor sie beide Punkte bei einem Stand von 5110 5061 Holz aus ihrer Sicht dingfest machten.