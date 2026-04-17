Am vergangenen Wochenende wurden die Vorrunden um die Kreiseinzelmeisterschaften im Kegeln ausgetragen. Die Finalrunden steigen am Sonntag, 26. April.
Kegeln Das ist mal richtig eng
Ralf Ilgen 17.04.2026 - 15:00 Uhr
Bei den Vorrunden der Kreiseinzelmeisterschaften Schmalkalden-Meiningen im Kegeln gab es viele enge Ergebnisse. Wo ist es vor den Finals besonders spannend?
Am vergangenen Wochenende wurden die Vorrunden um die Kreiseinzelmeisterschaften im Kegeln ausgetragen. Die Finalrunden steigen am Sonntag, 26. April.