Mit einigen Hoffnungen reisten die Werrataler in das hessische Oberzentrum am Main. Die Kegler von Grün-Weiß Offenbach rangierten in der Tabelle hinter den Einigkeit-Männern, die zuletzt den Deutschen Meister aus Neustadt auf der heimischen Anlage bezwingen konnten. Allerdings mussten die Gäste, wie auch die Heimmannschaft, den Ausfall einiger Stammspieler verkraften. Das Gesamtergebnis fiel für Offenbacher Verhältnisse recht mäßig aus. Allerdings blieben die Punkte bei 5444:5381 Holz in der Main-Stadt.