Grund zum Feiern gibt es am Wochenende auf der Barchfelder Kegelbahn in der Straße der Einheit. Dort feiern die Kegler des KC Einigkeit Barchfeld nach einjährigem Gastspiel in Leimbach die Wiedereröffnung ihrer Heimspielstätte. Mit der Wiedereröffnung werden die intensiven, manchmal nicht einfachen und immer mit viel Herzblut vorangetriebenen Bemühungen der Einigkeit-Kegler für den Erhalt ihrer Sportstätte belohnt. Damit sollte eine wichtige Grundlage für den Erhalt des Barchfelder Kegelsports mit seiner langen Tradition gelegt sein. Die Bundesliga-Kegler des KC Einigkeit begrüßen zur Eröffnung um 13 Uhr den Bürgermeister der Gemeinde Barchfeld-Immelborn, Ralph Groß. Anschließend findet, wie es sich gehört, ein zünftiges Kegel-Turnier der Bundesliga-Kegler mit drei befreundeten Thüringer Vereinen statt. Am Sonntag ab 10 Uhr hat die zweiten Mannschaft der Einigkeit die Kegelfreunde aus Schweina, Leimbach und aus Bettenhausen eingeladen. Jeder, der einmal Leistungskegeln auf hohem Niveau erleben möchte, ist am Samstag und am Sonntag herzlich auf die Barchfelder Kegelanlage eingeladen.