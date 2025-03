Jetzt ist es amtlich: Auch die Senioren des TSV 1860 Römhild kegeln demnächst neben den Männern in der Thüringenliga. Bereits am vorletzten Spieltag der Saison hatten sie sich vorzeitig den Aufstieg in die höchste Spielklasse im Seniorenbereich im Freistaat Thüringen gesichert. In einer überzeugenden Saison setzte sich das Team souverän gegen die Konkurrenz aus Meiningen und Unterweißbach durch und krönte damit eine starke Spielzeit. Die Römhilder Mannschaft um Teamleiter Udo Licht sowie Klaus- Dieter Licht, Gerd Ryborsch, Frank Poßner, Udo Licht und Veit Hermann darf sich nun auf spannende Duelle gegen die besten Teams Thüringens freuen. Ein starker sportlicher Erfolg, der auch durch treue Sponsoren möglich gemacht wurde. Und selbst der Nachwuchs der 1860er kommt nicht zu kurz: Für kommende Saison wurden zwei Jugendmannschaften am Mannschaftsbetrieb angemeldet – ein starkes Zeichen für die Zukunft des Vereins.