Dieser 13. Spieltag wird wohl für Thüringenligist TSV 1860 Römhild (schon wieder) in die Vereinsgeschichte eingehen. Die Grabfelder setzten ein eindrucksvolles Ausrufezeichen und übernahmen nach dem souveränen 8:0-Heimsieg gegen den KV Bad Langensalza sogar die Tabellenführung. Doch nicht nur die Punkte sorgten für Jubelstürme – es war ein wahrer Tag der Rekorde in der „schwarz-gelben Hölle“. Mit 3647 Holz stellte Römhild einen neuen Mannschaftsbahnrekord auf. Gleichzeitig erzielte Max Günther einen neuen, sensationellen Einzelbahnrekord. Auf einer der modernsten Kegelanlagen zeigten die 1860er eindrucksvoll, welches Potenzial in ihnen steckt.