Der SV Eintracht Rieth nahm in dieser Saison erstmalig mit einer Seniorenmannschaft am Spielbetrieb auf Landesebene teil. Zum Kader gehörten zunächst Uwe Mausolf, Jens Frank, Romy Krämer und Uwe Kreußel. Da jedoch Kreußel nach einer schweren Sprunggelenksverletzung für die komplette Hinrunde ausfiel, musste schnellstmöglich Ersatz gefunden werden. Mit Marco End wurde man beim SV Empor 90 Eishausen fündig. Er entwickelte sich schnell zu einer festen Größe in der Mannschaft und zum schnittbesten Spieler in der gesamten Staffel. Mit 596 Kegeln sorgte er für einen neuen Bahnrekord in Altenfeld. Genau dort markierten die Riether einen neuen Mannschaftsbahnrekord von 2151 Kegeln.