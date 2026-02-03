Durch ein spielfreies Wochenende und eine kurzfristige, ungeplante Spielverlegung konnten die Kegler des SV 08 Steinach ihre Kräfte drei Wochen lang für die Auswärtspartie beim Tabellenführer der Thüringenliga und der Bundesligareserve des SV Wernburg schonen. Durch die relativ knappe Ansetzung des Bundesliga-Spiels der ersten Mannschaft begann das Match nach Rücksprache mit dem Wernburger Mannschaftsleiter fast eine dreiviertel Stunde verspätet. Zeit, die das Steinacher Startpaar zur Vorbereitung nutzte.