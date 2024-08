Die Saison 2024/2025 des Thüringer Kegler Verbandes steht in den Startlöchern. Im Ilm-Kreis gibt es eine wichtige Veränderung: Nunmehr haben sich auch die Kegler des TSV 1865 Langewiesen der im Jahr 2020 gegründeten Spielgemeinschaft Ilmtal, der bisher bereits der KSC 08 Ilmenau und der KSV 90 Gräfinau-Angstedt angehörten, angeschlossen. Mit dem offiziellen Saisonstart am 14. September treten damit drei Männermannschaften in der 1. Landesklasse über 6x120 Wurf mit dem klaren Ziel des Aufstieges einer Mannschaft in die Landesliga an.