Die Kegler des KC Union Schweina haben es wieder getan! Nach dem Staffelsieg in der Saison 2022/23 beenden sie das Spieljahr 24/25 als Tabellenerster und steigen in die 2. Landesklasse auf. Am letzten Spieltag siegten sie beim SV Concordia Eisenach mit 5:1 Punkten und 2077:1968 Holz. Auf der Anlage in der Katzenaue war der Schweinaer Jürgen Kallenbach mit 571 Holz der Tagesbeste. Auch André Herzog und Matthias Roscher gewannen ihre Runden souverän. Robin Heß musste sich diesmal seinem Gegner Max Philipp Lehmann knapp geschlagen geben. Am klaren Mannschaftserfolg der Gäste änderte sich aber nichts mehr. Mit einem Vorsprung von 109 Kegeln gingen die beiden Mannschaftspunkte an den Glücksbrunner Verein. Auch die 2. Mannschaft vom KCU hatte als neuer Kreismeister allen Grund zum Feiern. Damit blickt der KCU auf eine tolle Saison. Am Sonntag, 13. April, steht das Pokal-Viertelfinale gegen Leimbach auf der Heimbahn auf dem Programm.