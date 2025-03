Der KC Kaltensundheim ist nach dem Staffelsieg in der Kegel-Landesliga nach nur einem Jahr Abstinenz wieder in die Thüringenliga zurückgekehrt. Nachdem die Rhöner bereits in der Vorwoche im letzten Heimspiel der Saison mit einem Erfolg den Aufstieg perfekt gemacht hatten, feierten sie auch im letzten Saisonspiel am vergangenen Wochenende einen Sieg.