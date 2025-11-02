In der zweiten Runde des DKBC-Pokals (vergleichbar mit dem DFB-Pokal im Fußball) hat Thüringenligist TSV 1860 Römhild den Bundesligisten KC Blau-Gelb Nußloch aus dem Wettbewerb geworfen. Am Samstag gewannen die Kegler auf der Anlage in Römhild mit 5:3 Punkten und 3506:3425 Holz. Tagesbester bei den Gastgebern war Michael Hirschfeld, der 639 Kegel zu Fall brachte. Sein Mannschaftskameraden Patrick Erbut (580), Max Günther (563), Patrick Apel (566), Stefan Licht (612), der sogar alle vier Spiele gewann, sowie Marco Kallenbach (546) holten die weiteren Zähler zur Sensation der unterklassigen Römhilder.