Mit breiter Brust empfingen die Kegler des des TSV 1860 Römhild zum Südthürigenderby die Delegation des SV 08 Steinach. Die breite Brust konnten die Mannen um Gastgeber-Kapitän Stefan Licht auch haben. Sollte doch im alten Jahr alles kegeltechnisch Erdenkliche nach Wunsch geklappt haben. Sogar der Gewinn des Supercups des Thüringer Kegelverbandes setzte den Römhilder Erfolgen kurz nach Weihnachten endgültig die Krone auf. Dass die Römhilder Ambitionen noch größer sind, daraus machte Licht schon zur Begrüßung keinen Hehl: „Nach dem Einzug ins Achtelfinale des DKBC-Pokals wollen wir an unsere gezeigten Leistungen anknüpfen und Ergebnisse über 3600 anbieten. Dennoch haben sich einige Spieler noch nicht gänzlich nach dem Umbau der Kegelstellautomaten auf die neuen Bedingungen eingestellt“, meinte er. Mit einigen Sondertrainingseinheiten zwischen den Feiertagen habe man aber einige Defizite ausgleichen können. „Gegen Steinach beginnt sozusagen die Vorbereitung für das Pokalmatch gegen den Erstligisten aus Eppelheim – hier in unserer schwarz-gelben Hölle.“