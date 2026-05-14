Die Kreispokalsieger im Kegeln stehen fest. In spannenden Turnieren wurden kürzlich die Titelträger der Männer, Frauen und Senioren ermittelt.
Kegel-Kreispokal Der Pott geht nach Wernshausen
Torsten Schmidt 14.05.2026 - 10:00 Uhr
Für viel Spannung und Jubel bei den Siegern sorgten die Endrunden um den Kegel-Kreispokal bei den Männern, Frauen und Senioren. Wer durfte besonders jubeln?
Die Kreispokalsieger im Kegeln stehen fest. In spannenden Turnieren wurden kürzlich die Titelträger der Männer, Frauen und Senioren ermittelt.