50 Jahre aktives Kegeln in Bettenhausen. 50 Jahre, was für eine Zahl, was für eine Zeitspanne – dies musste würdig gefeiert werden. Das dachten sich die Kegler und luden anlässlich dieses Jubiläums zu einer Festveranstaltung ein. Im Kulturhaus Bettenhausen konnten Aktive und Freunde des Kegelsports bei einer kleinen Bilderauswahl und auf eigens für dieses Jubiläums hergestellten Wandkalendern die Entstehungsgeschichte, die Freundschaften und Sportwettkampfhöhepunkte betrachten.