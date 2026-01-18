Zum Punktspiel im klassischen Sportkegeln empfing die Barchfelder Einigkeit die Männer aus Dresden-Neustadt, die in dieser Saison auswärts durchaus eine glückliche Hand bewiesen haben. Die Barchfelder scheiterten bei 4906:5026 Holz an der nach der Papierform machbaren Aufgabe und einmal mehr an ihrem K(r)ampf mit der immer schwerer bespielbaren Bahn. Fast schien es so, als hätte auch die Bahn vernommen, dass ihr letztes Stündlein bald schlagen soll und als müsste sie es den Einheimischen nochmals richtig heimzahlen.